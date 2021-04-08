На 12 рязанских улицах отключили холодную воду
Ранее сообщалось об отключении воды в двух рязанских поселках.
Утром в четверг, 8 апреля, на 12 рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.
На время аварийных работ на водопроводе до 12:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Свободы, дом 3;
- улица Либкнехта, дом 3;
- улица Фурманова, дом 24, дом 56;
- улица Затинная, дом 32а.
До 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Зубковой дом 25 корпус 1, дом 25 корпус 2, дом 25 корпус 3, дом 25б (магазин Апельсин);
- улица Новоелов, дом 7 корпус 1;
- улица Совесткой Армии дом 14/9;
- улица Новоселов, дом 7а;
- улица Полевая, с дом 10 по дом 30;
- улица Старое Село, с дом 46 по дом 87, с дом 15 по дом 45;
- улица Большая, с дом 58 по дом 81, дом 88 (АЗС);
- улица Касимовское шоссе дом 46а.
Ранее сообщалось об отключении воды в двух рязанских поселках.