На 12 рязанских улицах отключили холодную воду

Ранее сообщалось об отключении воды в двух рязанских поселках.

Утром в четверг, 8 апреля, на 12 рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время аварийных работ на водопроводе до 12:00 воды не будет по следующим адресам:

улица Свободы, дом 3;

улица Либкнехта, дом 3;

улица Фурманова, дом 24, дом 56;

улица Затинная, дом 32а.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

улица Зубковой дом 25 корпус 1, дом 25 корпус 2, дом 25 корпус 3, дом 25б (магазин Апельсин);

улица Новоелов, дом 7 корпус 1;

улица Совесткой Армии дом 14/9;

улица Новоселов, дом 7а;

улица Полевая, с дом 10 по дом 30;

улица Старое Село, с дом 46 по дом 87, с дом 15 по дом 45;

улица Большая, с дом 58 по дом 81, дом 88 (АЗС);

улица Касимовское шоссе дом 46а.

Ранее сообщалось об отключении воды в двух рязанских поселках.