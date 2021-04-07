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В России подорожали картофель и морковь
По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию за неделю в целом не изменились. Больше всего подорожали морковь (2,8%) и картофель (2,5%).

В России подорожали картофель и морковь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию за неделю в целом не изменились. Больше всего подорожали морковь (2,8%) и картофель (2,5%).

Также, с 30 марта по 5 апреля выросли цены на яйца, маргарин, баранину, говядину, печенье, шоколадные конфеты.

За прошлую неделю больше всего подешевели помидоры (2,2%) и огурцы (2%).