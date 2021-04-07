В Москве пройдет Sport Forum Live 2021

Конгрессно-выставочное мероприятие «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» состоится 28-30 апреля 2021 года в Москве.

Конгрессно-выставочное мероприятие «SportForumLive. Современный спорт. Инновации и перспективы» состоится 28-30 апреля 2021 года в Москве.

Мероприятие входит в перечень официальных событий, проходящих под эгидой Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

В программе «SportForumLive» запланированы и пройдут более 50 деловых и спортивных мероприятий для специалистов и граждан, занимающихся физической культурой. В рамках спортивной программы можно будет принять участие в тренировках по воркауту, фитнесу, настольному теннису и шахматам.

Гости форума смогут также получить ответы на интересующие их вопросы от представителей EURO-2020, чемпионата мира по волейболу 2022 года и организаторов Универсиады-2023 в Екатеринбурге. В рамках форума откроется масштабная выставка, запланирована работа пресс-центра.