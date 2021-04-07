Сотрудники рязанской колонии-поселения получили знаки отличия ГТО

Церемония вручения знаков ГТО прошла в Скопине в ФКУ КП-4 УФСИН России по Рязанской области.

Церемония вручения знаков ГТО прошла в Скопине в ФКУ КП-4 УФСИН России по Рязанской области. Сотрудники колонии постоянно участвуют в фестивалях ВФСК «ГТО». В 2020 году коллектив одержал победу в муниципальном смотре-конкурсе в номинации «ГТО — путь к победе».

В марте 2021 года в Сасово проходил третий этап регионального Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Заместитель начальника колонии Александр Фомкин занял третье место в в своей возрастной группе.