Со счетов рязанцев похитили почти миллион рублей

Незнакомцы представились сотрудниками службы безопасности банка и сказали, что якобы кто-то пытается завладеть деньгами пострадавших. Люди, испугавшись, сообщали данные карты, чтобы «обезопасить сбережения».

Полиция ищет мошенников, похитивших со счетов рязанцев около 1 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадавшие сообщили, что мошенники звонили им на телефон. Незнакомцы представились сотрудниками службы безопасности банка и сказали, что якобы кто-то пытается завладеть деньгами пострадавших. Люди, испугавшись, сообщали данные карты, чтобы «обезопасить сбережения».

Рязанцы таким образом предоставляли доступ ко своим счетам.

У 40-летнего рязанского рабочего пропали 90 тысяч рублей, с банковской карты 57-летнего рязанца — 120 тысяч рублей, со счета 47-летнего рязанского рабочего похитили 180 тысяч рублей, а со счета 58-летней рязанки похитили 485 тысяч рублей.

Выяснилось, что к преступлениям причастны разные люди. Их ищут.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.