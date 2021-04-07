Госдума разрешила оформлять онлайн имущественные вычеты по НДФЛ
Вычеты можно оформлять на два вида: по расходам на покупку жилья и проценты по ипотеке и по индивидуальному инвестиционному счету. Оформить их можно будет через личный кабинет на сайте ФНС.
Госдума приняла закон, который упрощает порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Их можно будет оформить онлайн без посещения ФНС, передает
Вычеты можно оформлять на два вида: по расходам на покупку жилья и проценты по ипотеке и по индивидуальному инвестиционному счету.
Оформить их можно будет через личный кабинет на сайте ФНС.
Заполнять декларацию, а также собирать подтверждающие документы будут сотрудники налоговой службы.
Срок проверки налоговиками права на вычет сократится до месяца, а общий срок получения вычета — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления.