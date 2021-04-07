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Госдума разрешила оформлять онлайн имущественные вычеты по НДФЛ
Вычеты можно оформлять на два вида: по расходам на покупку жилья и проценты по ипотеке и по индивидуальному инвестиционному счету. Оформить их можно будет через личный кабинет на сайте ФНС.

Госдума приняла закон, который упрощает порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Их можно будет оформить онлайн без посещения ФНС, передает РИА Новости.

Вычеты можно оформлять на два вида: по расходам на покупку жилья и проценты по ипотеке и по индивидуальному инвестиционному счету.

Оформить их можно будет через личный кабинет на сайте ФНС.

Заполнять декларацию, а также собирать подтверждающие документы будут сотрудники налоговой службы.

Срок проверки налоговиками права на вычет сократится до месяца, а общий срок получения вычета — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления.