Госдума разрешила оформлять онлайн имущественные вычеты по НДФЛ

Вычеты можно оформлять на два вида: по расходам на покупку жилья и проценты по ипотеке и по индивидуальному инвестиционному счету. Оформить их можно будет через личный кабинет на сайте ФНС.

Госдума приняла закон, который упрощает порядок получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Их можно будет оформить онлайн без посещения ФНС, передает РИА Новости .

Вычеты можно оформлять на два вида: по расходам на покупку жилья и проценты по ипотеке и по индивидуальному инвестиционному счету.

Оформить их можно будет через личный кабинет на сайте ФНС.

Заполнять декларацию, а также собирать подтверждающие документы будут сотрудники налоговой службы.

Срок проверки налоговиками права на вычет сократится до месяца, а общий срок получения вычета — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления.