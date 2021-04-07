Фото: в Лесопарке готовятся к паводку

В Лесопарке демонтировали оборудование, прекратили работу торговых объектов, убрали лавочки и урны. В уличном центре «Под мостом» демонтировали спортивное покрытие и установили систему откачки грунтовых вод.

В Лесопарке готовятся к возможному подтоплению. Об этом сообщила мэрия .

В Лесопарке демонтировали оборудование, прекратили работу торговых объектов, убрали лавочки и урны. В уличном центре «Под мостом» демонтировали спортивное покрытие и установили систему откачки грунтовых вод. Кабели из центра перенесли на безопасную высоту.

Планируется законсервировать хозяйственные помещения учреждения. При подходе воды к территории в Лесопарке и центре «Под мостом» отключат иллюминацию и свет.