Жителя Шилова осудили за кражи с кладбищ

Жителя Шилова осудили за кражу ограды с кладбищ в Путятинском районе. Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности, сообщил сайт областной прокуратуры.

Жителя Шилова осудили за кражу ограды с кладбищ в Путятинском районе. Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности, сообщил сайт областной прокуратуры.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 158 УК, он возместил причиненный вред.

Мужчину признали виновным и приговорили к двум с половиной годам условного заключения с испытательным сроком в полтора года.