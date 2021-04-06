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Жителя Шилова осудили за кражи с кладбищ
Жителя Шилова осудили за кражу ограды с кладбищ в Путятинском районе. Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности, сообщил сайт областной прокуратуры.

Жителя Шилова осудили за кражу ограды с кладбищ в Путятинском районе. Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности, сообщил сайт областной прокуратуры.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 158 УК, он возместил причиненный вред.

Мужчину признали виновным и приговорили к двум с половиной годам условного заключения с испытательным сроком в полтора года.