Рязанец незаконно хранил дома ружье

У него дома нашли обрез одноствольного оружия. Конструкция оружия была нестандартной, но экспертиза установила, что обрез пригоден для производства выстрела. Обрез изъяли. Злоумышленника задержали.

У жителя поселка Лесной Шиловского района изъяли ружье, которое он незаконно хранил дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

53-летний мужчина рассказал о том, что у него есть ружье знакомым. Он сообщил, что хранит короткоствольное ружье «в случае чего для самообороны».

У него дома нашли обрез одноствольного оружия. Конструкция оружия была нестандартной, но экспертиза установила, что обрез пригоден для производства выстрела. Обрез изъяли. Злоумышленника задержали.

Выяснилось, что мужчина несколько лет назад нашел обрез у дома около мусорного контейнера.

«Вместо того, чтобы добровольно сдать опасную находку в органы внутренних дел и получить причитающуюся по закону награду, мужчина спрятал обрез дома и незаконно хранил его», — отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, по которой предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

В УМВД напомнили, что за сдачу незаконно хранящегося оружия рязанцы могут получить вознаграждение.

За автомат, гранатомет или пулемет гражданин получит 10 тысяч рублей, винтовку или карабин — 7 тысяч, а за пистолет или револьвер — 5 тысяч рублей. Предусмотрено значимое вознаграждение за гранаты, мины и взрывчатые вещества.

Патроны к различному огнестрельному оружию оцениваются в 20 рублей за штуку.