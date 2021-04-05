Уровень воды в Оке поднялся еще на 73 сантиметра, у Шумаши залило дорогу

По состоянию на понедельние, 5 апреля, уровень в Оке поднялся на 73 см в черте Рязани и составляет 205 см выше нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
- В районе Старой Рязани уровень воды в Оке повысился на 64 см и составляет 340 см.
- В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 30 см и составляет 153 см.
- На Мокше в черте Кадома уровень воды повысился на 22 см и составляет 323 см.
- В Проне в черте Быкова уровень воды повысился на 98 см и составляет 538 см.
- В районе Деулина уровень воды в Пре повысился на 13 см и составляет 137 см.
- В районе Троицы уровень воды в Ранове повысился на 50 см и составляет 789 см.
- У Скопина уровень воды в Верде понизился на 54 см и составляет 298 см.
В области подтоплено 12 низководных мостов, жизнеобеспечение населения не нарушено:
- в Скопинском районе подтоплен низководный мост у Шелемишева;
- в Ряжске подтоплен низководный мост через Хупту;
- в Кораблинском районе подтоплены три низководных моста у Быкова, Шилова и Пустотина;
- в Спасском районе подтоплен низководный мост у Острой Луки.;
- в Старожиловском районе подтоплен низководный мост у Бутырок.
Во всех случаях имеются объездные пути.
Кроме того:
- в Сапожсковском районе подтоплены три низководных моста у деревень Ширино, Красная Яблонька, Скит Свято-Даниловского монастыря Сапожковского района;
- в Старожиловском районе у Бутырок.
Спланировано функционирование лодочных переправ.
Также в Путятинском районе подтоплено два низковольтных моста у Черняевки (спланирована работа лодочной переправы) и Летникови (есть объездной путь).
Подтоплено 92 приусадебных участка в Ряжске, Алешне Сасовского района и Перекали Рыбновского района.
Произошел перелив дороги «Рязань-Коростово-Заокское» у Шумаши, есть объездной путь. Спланировано функционирование лодочных переправ.