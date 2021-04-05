Руководителя рязанской пивоварни осудят за уклонение от налогов

60-летняя жительница Заборья предстанет перед судом за уклонение от налогов. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

60-летняя жительница Заборья предстанет перед судом за уклонение от налогов. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что женщина руководит местной пивоварней. В 2012—2014 годах она оформила производство и продажу пива на подставных юрлиц, чтобы не платить акциз. Ущерб, причиненный государству, оценили на сумму выше 107 млн рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК, она не признала вину. На имущество подозреваемой общей стоимостью более 100 млн наложили арест, материалы передали в суд.