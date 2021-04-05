На 11 рязанских улицах ямы засыпали щебнем
Работы с использованием литой асфальтобетонной смеси в городе завершаются, ремонтировать ямы начинают горячим асфальтом. Об этом сообщили в мэрии.
На неделю на 11 рязанских улицах ямы засыпали щебнем. Об этом сообщили в мэрии.
Работы провели на улицах:
- Лермонтова;
- Электрозаводской;
- Радиозаводской;
- Новоселов;
- Промышленной;
- Военных автомобилистов;
- 1-й Железнодорожной;
- Каширина;
- Островского;
- Щорса;
- переулке Войкова.
Аварийные участки отремонтировали на улицах Новоселов, Октябрьской, проезде Шабулина, Приокском путепроводе. Работы с использованием литой асфальтобетонной смеси завершаются, ремонтировать ямы начинают горячим асфальтом.