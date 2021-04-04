В Рязанской области младенческая смертность выросла в 2,5 раза

В Рязанской области в 2,5 раза вырос показатель младенческой смертности. По данным Росстата, резкий скачок зафиксировали в ряде регионах России.

В Рязанской области в 2,5 раза вырос показатель младенческой смертности. По данным Росстата, резкий скачок зафиксировали в ряде регионах России.

Младенческая смертность выросла в регионах Центрального федерального округа за первые два месяца 2021 года. В январе-феврале 2021 года в ЦФО умерли 234 младенца, что на 3,4% больше, чем за тот же период 2020 года. При этом наибольший рост младенческой смертности зафиксирован в Липецкой области (в 4 раза), Ярославской области (в 3,5 раза), Воронежской области (в 2,8 раза) и Рязанской области (в 2,5 раза). В 2020-м в Рязанской области умерли два ребенка в возрасте до года, в этом году — пять.

По данным Росстата, «естественная убыль населения» в России растет. В феврале 2021 года в результате роста смертности и сокращения рождаемости в стране стало на 70 530 человек меньше — по сравнению с тем же периодом прошлого года убыль оказалась в 2 раза больше.

По официальным данным, численность населения России на 1 января 2021 года составила 146,2 млн человек, снизившись на полмиллиона за год.