Тело пропавшего полгода рязанца нашли в овраге
Тело Кирилла Андрианова нашли 25 апреля без видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следком подтвердил, что 38-летнего рязанца, пропавшего полгода назад, нашли мертвым. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба Су СКР.
Тело Кирилла Андрианова нашли 25 апреля без видимых признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщил собственный источник РЗН. инфо, труп обнаружили в овраге на территории садоводческого товарищества Металлург-2.
Мужчину похоронили 30 апреля.