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Работу рязанских маршруток № 95 проверяют после жалоб горожан
Работу рязанских маршруток проверяют после жалоб горожан. Мониторинг работы автобусов № 95 М² «поселок Юбилейный — МЖК Кальное — ТЦ Круиз» продолжается.

Работу рязанских маршруток проверяют после жалоб горожан. Мониторинг работы автобусов № 95 М² «поселок Юбилейный — МЖК Кальное — ТЦ Круиз» продолжается с использованием данных навигационно-информационного центра по Рязанской области, сообщается в группе Общественного совета при управлении транспорта.

С начала года количество машин на маршруте резко уменьшилось, что вызвало недовольство у пассажиров. В группу стали чаще приходить жалобы на неудовлетворительную работу. Также на последнем заседании совета поднималась эта тема, и были приняты меры по недопущению подобных ситуаций.

Работа автобусов по маршруту № 95 М² взята на контроль управлением транспорта. По результатам мониторинга с организацией-перевозчиком, обслуживающей маршрут, будет проведена соответствующая работа.