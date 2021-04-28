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Рязанские студенты представили проект здания библиотеки в форме книги
Проект нового здания библиотеки в форме гигантской раскрытой книги представили студенты Рязанского политехнического института. Об этом сообщают «Рязанские Ведомости».

Проект нового здания библиотеки в форме гигантской раскрытой книги представили студенты Рязанского политехнического института. Об этом сообщают «Рязанские Ведомости».

По словам студентов Артема Самсонова и Романа Пономарева, они решили спроектировать не только оригинальное, но и эстетичное здание, способное вобрать в себя максимальный функционал и стать центром притяжения для жителей Рязани и гостей города.

По их задумке, новое здание расположится на острове рядом с Рязанским кремлем.

«Место в пойме реки Трубеж мы приглядели заранее. Оно кажется сейчас всеми забытым, но там очень выгодная точка для размещения оригинального здания. Внутри здания предполагается большая зеленая зона. Она, вкупе с прозрачной крышей, представленной поверхностью страниц нашей „книги“, фактически превращает библиотеку в оранжерею. И в ней создается многофункциональная зона, где можно присесть, почитать книгу, организовать встречу или лекторий», — рассказал Артем Самсонов.

Сам проект можно посмотреть на выставке в основном здании библиотеки имени Горького.