В Рязани временно закроют театр драмы

Первый этап работ запланирован с конца мая до 8 октября. Второй этап реконструкции начнется после новогодних праздников.

Рязанский театр драмы временно закроется на реконструкцию. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил министр культуры Виталий Попов на публичном отчете.

По его словам, первый этап работ запланирован с конца мая до 8 октября.

Второй этап реконструкции начнется после новогодних праздников. Работы полностью должны завершиться в ноябре 2022 года.

На время реконструкции труппа театра отправится на гастроли в районы Рязанской области и другие регионы.