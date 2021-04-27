В Рязани закрылся региональный хоккейный турнир «Кубок памяти Козырева»

Хоккеисты экспериментального дивизиона «Любитель 50+" в течение месяца встречались на новой ледовой арене, чтобы выявить сильнейших. Всего в соревновании приняли участие восемь команд, а это около 160 спортсменов-любителей.

В воскресенье, 25 апреля, в новой спортивной школе «Айсберг» (улица Шевченко, 51) состоялось закрытие первого регионального хоккейного турнира «Кубок памяти С.С. Козырева» (Дивизион «Любитель 50+").

Хоккеисты экспериментального дивизиона «Любитель 50+" в течение месяца встречались на новой ледовой арене, чтобы выявить сильнейших. Всего в соревновании приняли участие восемь команд, а это около 160 спортсменов-любителей.

На закрытии турнира присутствовал заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин. Он отметил, что соревнования обязательно станут традиционными и с каждым годом количество команд обязательно будет расти.

Директор Рязанского филиала «Альфастрахование» Елена Романова рассказала: «Вместе с правительством Рязанской области, федерацией хоккея Рязанской области и ГК «Автоимпорт» мы учредили для призеров специальные премии, которые сегодня получат те, кому удалось пробиться в число призеров».

«О данном турнире мы, вместе с Сергеем Сергеевичем Козыревым мечтали уже давно. Сегодня я счастлив, что этого человека мы вспоминаем таким образом!» — отметил президент федерации хоккея, региональный представитель НХЛ в регионе Олег Смирнов.

На мероприятии присутствовали и родственники Сергея Козырева, которые выразили огромную благодарность организаторам турнира, а также подготовили специальный переходящий приз для победителя.

Лучшим вратарем соревнований был признан Сергей Каменский (команда «Спасск»), лучшим защитником — Валерий Шамин (команда «Витязь»). Лучшим нападающим и лучшим ассистентом были признаны игроки команды «Автоимпорт» — Эдуард Султанаев и Игорь Шкурлатов. Лучшем снайпером и бомбардиром по сумме набранных очков признан Олег Кондрашов (команда «Спасск»), самым возрастным участником турнира стал 68-летний Николай Каплин (команда «Рыбное»).

На третьем месте оказалась команда «Витязь» (Рязань). Обладателями серебряных медалей стала команда «Спасск» (Спасский район), чемпионами Первого экспериментального турнира стала команда «Автоимпорт» (Рязань). Все участники получили дипломы и кубки, а призеры, помимо медалей, стали обладателями денежных премий от генерального партнера турнира.

Справка

Жизнь Сергея Козырева была неразрывно связана со спортом. В январе 1964 года он дебютировал в официальном матче чемпионата Советского Союза по хоккею в рядах рязанского «Станкостроителя». Затем были годы службы в Вооружённых Силах, игры в чемпионате Москвы. После, работая на заводе электронных приборов, он возглавлял спортивный клуб «Электрон». В 70-е годы началась его судейская карьера. Он судил многие детские, юношеские, всесоюзные соревнования. Сергею Сергеевичу присвоено звание «Судьи республиканской категории» по хоккею.