Российских студентов отпустят на дополнительные каникулы

Российские студенты могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева.

Российские студенты могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева.

Минобрнауки готовит соответствующий приказ.

«Дополнительные каникулы определит приказ ректора и новый график учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», — ответил чиновник.

Напомним, что 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно.