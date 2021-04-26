В Рязанской области пройдет акция, посвященная 90-летию физкультурного комплекса ГТО

Акция пройдет с 27 апреля по 29 апреля 2021 года в рамках автопробега «Звезда».

В понедельник, 26 апреля, в Минспорте Рязанской области состоялась пресс-конференция, об организации и проведении физкультурно-патриотической акции, посвященной 95-летию ДОСААФ России и 90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО).

Организаторами акции выступили министерство физической культуры и спорта Рязанской области, государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи», Региональное отделение ДОСААФ России Рязанской области и администрация Шиловского района.

На пресс-конференции присутствовали заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России» Рязанской области Сергей Козаков, начальник отдела Центра гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Клюяков.

«В этом году мы отмечаем памятную дату — 90 лет с момента основания главного физкультурно-спортивного движения СССР — комплекса „Готов к труду и обороне“. Наша совместная акция направлена на совершенствование военно-патриотического воспитания подростков допризывного возраста и вовлечение их в систематические занятия физической культурой и спортом», — отметил Игорь Мишин.

Акция пройдет с 27 апреля по 29 апреля 2021 года в рамках автопробега «Звезда». Представители организаторов на автомобилях регионального отделения ДОСААФ Рязанской области выдвинутся из пяти муниципальных районов к месту проведения финала акции в Шилово:

— 1 маршрут: Кадом — Сасово — Сасовский район — Шацк — Чучково — Путятино;

— 2 маршрут: Ермишь — Пителино — Клепики — Касимов — Касимовский район;

— 3 маршрут: Александро-Невский — Ряжск — Ухолово — Сараи — Сапожок — Шилово;

— 4 маршрут: Милославское — Скопин — Скопинский район — Кораблино — Пронск — Старожилово;

— 5 маршрут: Михайлов — Захарово — Рыбное — Рязань — Рязанский район — Спасск.

27 и 28 апреля 2021 года в каждом райцентре, где проедет автоколонна, пройдут мероприятия акции — торжественный митинг, вручение памятного знака участника акции представителям администрации района, раздача георгиевских лент, возложение цветов к памятнику погибшим воинам, выполнение нормативов комплекса ГТО.

В рамках акции участникам команд предлагается сдать нормативы комплекса ГТО — бег на 60 метров, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание), наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 минуту).

В зачет конкурсной программы акции «День допризывника», посвященной празднованию 100 годовщины со дня рождения Героя Советского Союза Николая Стройкова, которая проходит в регионе в эти же сроки идут следующие дисциплины: подтягивание, отжимание, прыжок в длину с места. Также в программу акции входит тест на знание Николая Стройкова и разборка-сборка автомата АК-74М.