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Рязанцы могут проголосовать за объекты благоустройства на 2022 год
До 30 мая каждый гражданин в возрасте от 14 лет может проголосовать за территорию, которую нужно благоустроить. Всего на голосование выставили около шести тысяч объектов. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

В понедельник, 26 апреля, в стране началось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил сайт мэрии.

До 30 мая каждый гражданин в возрасте от 14 лет может проголосовать за территорию, которую нужно благоустроить. Всего на голосование выставили около шести тысяч объектов. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

Рязанцы могут отдать свой голос на сайте платформы, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Проголосовать гражданам помогут волонтеры проекта, для которых разработано специальное приложение. Волонтеры будут работать в торговых центрах, МФЦ, КВЦ и других площадках Рязани.

Консультацию можно получить по бесплатному номеру горячей линии 8 (800) 600-20-13, которая работает до 30 мая круглосуточно.

По всем возникающим вопросам участники голосования также могут обратиться на горячую линию администрации города Рязани: 8 (4912) 33-41-01. Она работает с понедельника по пятницу (включительно) с 9:00 до 18:00, в субботу и в воскресенье — с 11:00 до 18:00.