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Финальный этап соревнований по баскетболу завершился победой рязанской команды
В минувшие выходные 24-25 апреля в Рыбном в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» прошли игры финального этапа соревнований по баскетболу «Фестиваль среди мужских команд ЦФО».

В минувшие выходные 24-25 апреля в Рыбном в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» прошли игры финального этапа соревнований по баскетболу «Фестиваль среди мужских команд ЦФО». В Рязанскую область съехались сильнейшие команды Центрального федерального округа.

Баскетбольный клуб «Рязань» завершил очередной сезон в статусе чемпиона Центрального федерального округа сезона 2020/2021 и вписал еще одну яркую страницу в свою богатую биографию. Подопечные Алексея Безнебеева последовательно обыграли всех конкурентов в борьбе за чемпионство сначала в полуфинальном этапе, а затем в «Финале четырех», наглядно доказав статус лучших в ЦФО.

Несмотря на богатый опыт игроков, стоит отметить, что игра была напряженной и победа была бы невозможна без активного участия каждого члена команды. Кроме этого, все спортсмены провели больше месяца на карантине, без физических нагрузок, из-за чего скомканным оказался столь важный подготовительный период, когда закладывается фундамент на весь длинный сезон. Лишь за неделю до начала первенства команда приступила к полноценной работе, что не помешало нашим ребятам обойти в финале другие сильные команды.

По итогам финального этапа кубки получили бронзовый призер — БК «Новомосковск», серебряный призер — «Кристалл» (Лыткарино) и победитель соревнований Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд сезона-2020/2021 годов — БК «Рязань». Заветный трофей принял капитан команды Роман Хамитов.

В церемонии награждения приняли участие главный судья соревнований, судья всероссийской категории Юрий Дерганов, президент федерации баскетбола Рязанской области, депутат рязанской областной думы, председатель Совета директоров Группы Компаний «Точинвест» Александр Жукаев, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

Подробнее о ходе соревнований читайте на официальном сайте Баскетбольного Клуба «Рязань».