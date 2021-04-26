Финальный этап соревнований по баскетболу завершился победой рязанской команды

В минувшие выходные 24-25 апреля в Рыбном в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» прошли игры финального этапа соревнований по баскетболу «Фестиваль среди мужских команд ЦФО».

В минувшие выходные 24-25 апреля в Рыбном в физкультурно-спортивном комплексе « Звезда » прошли игры финального этапа соревнований по баскетболу «Фестиваль среди мужских команд ЦФО». В Рязанскую область съехались сильнейшие команды Центрального федерального округа.

Баскетбольный клуб «Рязань» завершил очередной сезон в статусе чемпиона Центрального федерального округа сезона 2020/2021 и вписал еще одну яркую страницу в свою богатую биографию. Подопечные Алексея Безнебеева последовательно обыграли всех конкурентов в борьбе за чемпионство сначала в полуфинальном этапе, а затем в «Финале четырех», наглядно доказав статус лучших в ЦФО.

Несмотря на богатый опыт игроков, стоит отметить, что игра была напряженной и победа была бы невозможна без активного участия каждого члена команды. Кроме этого, все спортсмены провели больше месяца на карантине, без физических нагрузок, из-за чего скомканным оказался столь важный подготовительный период, когда закладывается фундамент на весь длинный сезон. Лишь за неделю до начала первенства команда приступила к полноценной работе, что не помешало нашим ребятам обойти в финале другие сильные команды.

По итогам финального этапа кубки получили бронзовый призер — БК «Новомосковск», серебряный призер — «Кристалл» (Лыткарино) и победитель соревнований Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд сезона-2020/2021 годов — БК «Рязань». Заветный трофей принял капитан команды Роман Хамитов.

В церемонии награждения приняли участие главный судья соревнований, судья всероссийской категории Юрий Дерганов, президент федерации баскетбола Рязанской области , депутат рязанской областной думы, председатель Совета директоров Группы Компаний «Точинвест» Александр Жукаев, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.