Священник рассказал, что делать с освященными ветвями вербы

Россиянам рассказали, почему освящают ветви вербы и что с ними следует делать потом. Об этом рассказал РИА Новости клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Россиянам рассказали, почему освящают ветви вербы и что с ними следует делать потом. Об этом рассказал РИА Новости клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

В воскресенье, 25 апреля, в храмах Русской православной церкви встречают Вербное воскресенье или праздник Входа Господня в Иерусалим. Вербное воскресенье — двунадесятый праздник, один из 12 главных церковных праздников, он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Спаситель накануне своего появления в столице воскресил четырехдневного мертвеца — Лазаря. Новость об этом уже достигла Иерусалима, когда Иисус туда прибыл. Горожане встречали его как царя и мессию.

Первозванский напомнил, что освящение верб — великорусская традиция.

«На самом деле праздник называется неделей Ваий, то есть пальмовых ветвей, или цветоносная неделя. Когда Господь въезжал в Иерусалим, люди постилали под ноги ему ветки пальм, размахивали ими — приветствовали как царя. Но у нас пальмы не водятся, поэтому вербы», — пояснил протоиерей.

Он отметил, что, освящая что-либо, люди посвящают этот предмет Богу. По его словам, освящать по-славянски звучит как посвящать, «когда мы что-то кому-то посвящаем».

«Когда мы освящаем воду — это та же вода, но в ней есть божие присутствие, поскольку мы ее Богу посвятили. Так же и с ветвями — они теперь не простые», — пояснил священник.

При этом он отметил, что никаких особых предписаний, что нужно делать с освященными ветвями верб, нет.

«Я бы не стал, конечно, ими подметать пол в туалете. Лучше благоговейно к ним относиться. Как правило, освященными ветвями верб весь год остается украшен красный угол. Если нет желания эти ветви оставлять, их можно выбросить или сжечь», — заключил Первозванский.