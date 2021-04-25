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Синоптики ожидают аномально холодные майские праздники в Центральной России
Синоптики ожидают аномально холодные майские праздники в регионах Центральной России. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, будет ниже нормы на 2-3 градуса, в центре Европейской России температура ожидается 8-10 градусов тепла.

«Взрывного потепления мы не ожидаем вплоть до конца месяца, да и 1-2 мая не ожидаем. Но прогноз еще будет уточняться», — добавил Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, погода будет облачной до конца месяца, но интенсивных осадков не ожидается. Как уточнил Вильфанд, ночью небольшие осадки могут выпадать не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега. Но днем только местами и только кратковременные дожди.

Холодная погода связана с действием циклона, который сформировался на севере Европы.