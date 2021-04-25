После критики Путина Минпросвещения проверит учебники по истории

Минпросвещения проверит школьные учебники по истории после высказывания президента Владимира Путина об их содержании. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Минпросвещения проверит школьные учебники по истории после критического высказывания президента Владимира Путина об их содержании. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1», в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» .

Ранее во время своего послания к Федеральному собранию Путин заметил, что порой «с удивлением читает некоторые учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве».

Президент удивился, кто пишет и пропускает в школы такие учебники.

Министерство собирается провести полный анализ всех пособий по истории.