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Врачи рассказали об опасности весенних пикников
Врачи объяснили, чем опасны весенние пикники. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врачи объяснили, чем опасны весенние пикники. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, сидеть на земле весной опасно, потому что весеннее солнце прогревает воздух, но земля остается еще долго холодной и влажной. Посидев на земле, можно легко переохладиться.

«Само по себе переохлаждение не вызывает заболевание, однако оно является стрессом для организма. Любой стресс снижает иммунитет. Неактивная патогенная флора при снижении иммунитета получает комфортные условия для развития. Таким образом, пикник может закончиться циститом, другими заболеваниями мочеполовой системы», — рассказал Тяжельников.

Он добавил, что человек со сниженным иммунитетом больше подвержен заражению коронавирусом, поэтому необходимо позаботиться о вакцинации, в первую очередь пожилым людям, так как именно они тяжелее других переносят заболевание.

По словам врача, не нужно возлагать надежды на покрывало — оно не спасет от холода и влажности. Лучше использовать специальные туристические коврики и приспособления из специальных материалов, не пропускающих холод. Следует надевать соответствующую сезону одежду, не оголять поясницу и область малого таза, иметь при себе дополнительную одежду или теплые пледы на случай ухудшения погоды.