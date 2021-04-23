Матвиенко предложила обсудить перенос части новогодних выходных на май

Матвиенко высказалась о том, что в течение года «достаточно» выходных и предположила, что «есть смысл» пересмотреть их структуру. Сделать это можно с помощью соцопроса, считает она.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность переноса части праздничных новогодних дней на май. Об этом она сказала в пятницу, 23 апреля, передает ТАСС.

Матвиенко высказалась о том, что в течение года «достаточно» выходных и предположила, что «есть смысл» пересмотреть их структуру. Сделать это можно с помощью соцопроса, считает она.

«Многие говорят, что январские праздники очень длинные… Может быть, за счет уменьшения зимних выходных перенести их на майские дни», — сказала председатель Совфеда.

Она добавила, что для многих россиян длинные январские праздники являются невостребованными.