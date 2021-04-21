В ДТП на улице Есенина попало такси

19-летний житель Кораблинского района на «десятке», завершая маневр на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Kia Rio, которой управлял 49-летний житель Александро-Невского района. Травмы получил водитель «ВАЗ-2110».

В полиции сообщили подробности ДТП, которое произошло вечером во вторник, 20 апреля, на улице Есенина. Информация опубликована на сайте регионального управления МВД.

Авария произошла около 22:20 около дома №86 по улице Есенина. 19-летний житель Кораблинского района на «десятке», завершая маневр на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Kia Rio, которой управлял 49-летний житель Александро-Невского района. Последний автомобиль оказался такси.

Травмы получил водитель «ВАЗ-2110». Ему оказали медпомощь.