Игорь Крысанов построил одну из лучших моделей корабля в России

Рязанский шоумен Игорь Крысанов выиграл чемпионат России и кубок Москвы по судомоделизму в одной из категорий.

Рязанский шоумен Игорь Крысанов выиграл чемпионат России и кубок Москвы по судомоделизму в одной из категорий. За время пандемии, когда работы у него было гораздо меньше, чем раньше, он сделал из дерева модель магрибинской шебеки — парусного корабля, который использовали в средние века и Новое время мореплаватели и пираты из североафриканских стран.

Чемпионат проходил в здании Северного речного вокзала российской столицы на Ленинградском шоссе. В нем участвовали 180 моделей из разных регионов России и ближнего зарубежья. В награду Крысанов получил золотую медаль, кубок и дипломы.

Постройкой моделей парусных кораблей Игорь занимается больше 15 лет. Одну из них видят рязанцы, приходящие во Дворец молодежи — она установлена в фойе зрительного зала.