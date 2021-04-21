Путин поручил полностью оплачивать больничные родителям дошкольников

В настоящее время размер оплаты больничного зависит от трудового стажа, поэтому для молодых женщин эти выплаты существенно ниже.

Путин поручил полностью оплачивать больничные родителям дошкольников. Об этом президент сообщил в среду, 21 апреля, в ходе послания Федеральному собранию.

Владимир Путин отметил, что в настоящее время размер оплаты больничного зависит от трудового стажа, поэтому для молодых женщин эти выплаты существенно ниже. 100% оплаты в связи с болезнью ребенка-дошкольника имеют женщины с приличным стажем, но они и рожают реже.

Президент поручил, чтобы больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка уже с 2021 года.