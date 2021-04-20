Рязанка умерла, пытаясь вылечиться от ожогов после ссоры с сожителем

Во время конфликта, начавшегося на почве ревности, пьяный мужчина облил рязанку горючей жидкостью и поджег. Она получила ожоги туловища и рук 3 степени площадью 35% поверхности тела.

Рязанка умерла после того, как несколько месяцев пыталась самостоятельно вылечить ожоги. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что 22 августа 2020 года женщина поссорилась со своим 36-летнем сожителем. Во время конфликта, начавшегося на почве ревности, пьяный мужчина облил рязанку горючей жидкостью и поджег. Она получила ожоги туловища и рук 3 степени площадью 35% поверхности тела.

Чтобы скрыть преступление, женщина пыталась вылечиться сама, но ей стало хуже. 1 февраля 2021 года ее госпитализировали в ОКБ, 29 марта она скончалась.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Мужчину задержали, он дал признательные показания. Расследование продолжается.