В Рязанской области зарегистрировали первый в году укус клеща
Случай зарегистрирован в Кораблинском районе. При обнаружении клеща необходимо обратиться к врачу, а при самостоятельном снятии клеща провести лабораторное исследование.
В Рязанской области первое в году присасывание клеща. Об этом
Случай зарегистрирован в Кораблинском районе.
В Роспотребнадзоре порекомендовали носить светлую одежду на природе, заправлять одежду, покрывать голову. Каждые 15-30 минут необходимо осматривать друг друга, а после возвращения полностью осматривать тело и одежду. Также рязанцам посоветовали осматривать животных, которые были на улице.
При обнаружении клеща необходимо обратиться к врачу, а при самостоятельном снятии клеща провести лабораторное исследование.