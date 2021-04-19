В Рязанской области зарегистрировали первый в году укус клеща

Случай зарегистрирован в Кораблинском районе. При обнаружении клеща необходимо обратиться к врачу, а при самостоятельном снятии клеща провести лабораторное исследование.

В Рязанской области первое в году присасывание клеща. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Случай зарегистрирован в Кораблинском районе.

В Роспотребнадзоре порекомендовали носить светлую одежду на природе, заправлять одежду, покрывать голову. Каждые 15-30 минут необходимо осматривать друг друга, а после возвращения полностью осматривать тело и одежду. Также рязанцам посоветовали осматривать животных, которые были на улице.

При обнаружении клеща необходимо обратиться к врачу, а при самостоятельном снятии клеща провести лабораторное исследование.