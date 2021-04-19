В Рязани задержали пьяного угонщика без «прав»

Полицейские проследили путь пропавшей иномарки по камерам, нетрезвого злоумышленника задержали в Рязани. Оказалось, что ранее его уже лишили «прав» за пьяное вождение.

В Рязани задержали 30-летнего жителя села Новоселки, угнавшего иномарку знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

42-летний потерпевший рассказал полицейским, что выпивал с приятелями у себя дома. Во время застолья он уснул, а когда проснулся, заметил отсутствие одного из гостей, ключей от машины и самого авто.

Полицейские проследили путь пропавшей иномарки по камерам, нетрезвого злоумышленника задержали в Рязани. Оказалось, что ранее его уже лишили «прав» за пьяное вождение.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статье 264.1 УК и по части 1 статьи 166 УК.