МВД призвало россиян не участвовать в несогласованных акциях

МВД призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях, а также не посещать площади и улицы, «заявленные как места их проведения». Правонарушителей задержат и привлекут к ответственности.

МВД России призвало не участвовать в несогласованных акциях. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

МВД призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях, а также не посещать площади и улицы, «заявленные как места их проведения».

В сообщении отметили, что в условиях массового скопления возрастает риск заражения коронавирусом.

«Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», — добавили в МВД.

Отмечается, что правоохранительные органы примут меры для поддержания порядка в регионах. Правонарушителей задержат и привлекут к ответственности.