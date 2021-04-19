МВД призвало россиян не участвовать в несогласованных акциях

МВД России призвало не участвовать в несогласованных акциях. Сообщение об этом появилось на
МВД призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях, а также не посещать площади и улицы, «заявленные как места их проведения».
В сообщении отметили, что в условиях массового скопления возрастает риск заражения коронавирусом.
«Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», — добавили в МВД.
Отмечается, что правоохранительные органы примут меры для поддержания порядка в регионах. Правонарушителей задержат и привлекут к ответственности.