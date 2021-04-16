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Умер рязанский врач и ученый Александр Ногаллер
В пятницу, 16 апреля, в Германии в возрасте 100 лет скончался рязанский врач, профессор Александр Ногаллер.

В пятницу, 16 апреля, в Германии в возрасте 100 лет скончался рязанский врач, профессор Александр Ногаллер. Почти три десятилетия он преподавал в Рязанском медицинском институте, заведовал кафедрой внутренних болезней. Автор 22 монографий и более 500 научных работ.

Александр Ногаллер был участником Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, многими почетными знаками и медалями.

По официальным документам Ногаллер родился в 1920, однако в наградных листах 1940-х годов, опубликованных интернет-ресурсом «Подвиг народа», указан 1918 год рождения.

Во время работы в Рязани профессор Ногаллер занимался проблемами гастроэнтерологии и иммунологии. Он изучал действие на организм человека минеральных вод.

С 1996 года он жил в Германии, в последние годы — в Мюнхене.