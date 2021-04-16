Студенты РГАТУ стали победителями регионального этапа «Студенческой весны-2021»

Университет представили 25 самых лучших творческих номеров, отобранных жюри на гала-концерте фестиваля творчества студентов «Студенческая весна РГАТУ-2021». Студенты Рязанского агротехнологического университета получили дипломы 1,2 и 3 степени.

Студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева стали победителями регионального этапа всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — 2021». Об этом сообщили в вузе.

Университет представили 25 самых лучших творческих номеров, отобранных жюри на гала-концерте фестиваля творчества студентов «Студенческая весна РГАТУ-2021».

Студенты Рязанского агротехнологического университета получили дипломы 1,2 и 3 степени. Отдельным дипломом в номинации «Специальный приз» отметили ведущих гала-концерта «Студенческая весна РГАТУ-2021», который получил награду в номинации «Лучший концерт».

Чтобы принять участие в региональном этапе фестиваля, в университете на протяжении марта месяца проходили отборочные туры, в которых поучаствовали более 200 студентов, просмотрели более 90 творческих номеров. Фестиваль студенческого творчества завершился 1 апреля гала-концертом «Студенческая весна в РГАТУ».