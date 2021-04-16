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Артисты рязанского цирка провели открытую репетицию для всех желающих
Репетиция прошла в формате общения зрителей и артистов программы «Цирк зажигает огни», которая сейчас гастролирует в Рязани. В перерывах между номерами дети могли задать вопросы и поучаствовать в импровизированных мастер-классах на манеже.

16 апреля, в пятницу, накануне всемирного дня цирка артисты рязанской арены провели открытую репетицию, которую могли посетить все желающие. Бесплатно посмотреть на выступления жонглеров, эквилибристов, клоунов, а также дрессированных животных пришли дети из домов-интернатов, дети с ограниченными возможностями, а также все, кто заранее подал заявку на сайте рязанского цирка.

Репетиция прошла в формате общения зрителей и артистов программы «Цирк зажигает огни», которая сейчас гастролирует в Рязани. В перерывах между номерами дети могли задать вопросы и поучаствовать в импровизированных мастер-классах на манеже.

Самых активных и любознательных прокатили верхом на верблюде. Выступающие поделились секретами постановки своих номеров, а также рассказали об особенностях дрессуры, породах и характерах подопечных. В этот же день прошла пресс-конференция, посвященная празднованию всемирного дня цирка. Директор рязанской арены Елена Остроумова рассказала журналистам о программе, центральным событием которой стал всероссийский онлайн-парад династий, который проходит во всех филиалах Росгосцирка страны.

«Цирковое искусство России всегда славилось своими династиями. Дрессировщики, акробаты, жонглеры, эквилибристы передают свое мастерство из поколения в поколение. Именно артисты, режиссеры прославили отечественное искусство на весь мир, им посвящен всероссийский парад династий», — отметила Елена Остроумова. О своей династии рассказала заслуженная артистка России и Дагестана Фатима Гаджикурбанова-Медникова. Ее отец, народный артист РСФСР, — выходец из дагестанского горного аула Цовкра, знаменитого канатоходцами. Он ставил номера на канате, в которых участвовали его дочери, в том числе и Фатима.

«Нас объявляли так: „На манеже отец и его семь дочерей“. После каната мы сходили вниз и танцевали вокруг папы национальный дагестанский танец», — рассказала артистка.

Сама Фатима работает на арене с пяти лет уже более полувека. Выступала в московском цирке на Цветном бульваре и знаменитом американском цирке братьев Ринглинг, Барнума и Бейли. Почетными гостями праздника стали и представители трудовых династий других профессий: спасатели, музыканты и журналисты.

Все они подготовили видео-открытки с рассказом о своей семье, посмотреть которые можно в соцсетях рязанского цирка. Всех ценителей циркового искусства поздравила заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Валерия Масловская.

«Праздник этот достаточно молодой, но само цирковое искусство очень древнее. Во все времена цирк пробуждал в людях чувства радости, смеха, восхищения и добра. Именно поэтому данный вид искусства является одним из самых любимых», — отметила Масловская.

В рамках празднования 17 апреля в Рязанском цирке пройдет масштабное представление, а 13 мая трудовые династии высадят памятную аллею на бульваре у цирка.