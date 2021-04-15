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Видео: рязанец на «Мицубиси» «догнал» машину Росгвардии
В среду, 14 апреля, на улице Спортивной произошло ДТП. Видео с камеры опубликовали на YouTube.

В среду, 14 апреля, на улице Спортивной произошло ДТП. Видео с камеры опубликовали на YouTube.

На кадрах видно, что Renault затормозил перед остановившимся потоком машин. Ехавший сзади водитель Mitsubishi не успел остановиться и врезался в него. Никто не пострадал.

В полиции пояснили, что Renault принадлежит Росгвардии. «По факту ДТП сообщений от участников дорожного движения не поступало», — отметили в ведомстве.