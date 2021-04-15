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Видео: полиция устроила рейд в Московском районе
В рейде поучаствовали сотрудники ППС, уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних, автоинспекторы. Правоохранители выявили два преступления: угрозу убийством и незаконное хранение наркотиков.

В среду, 14 апреля, полиция устроила рейд в Московском районе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В рейде поучаствовали сотрудники ППС, уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних, автоинспекторы. Полиция патрулировала улицы района, провела профилактические беседы с пожилыми рязанцами, предупреждая о телефонных мошенников. Также полицейские выезжали на семейные конфликты и другие происшествия.

Правоохранители выявили два преступления: угрозу убийством и незаконное хранение наркотиков. Во время рейда пресекли 68 административных правонарушений.

В отношении граждан, распивавших спиртное или появившихся пьяными в общественных местах, составили 29 протоколов. В отношении тех, кто нарушил миграционное законодательство, оформили 15 протоколов. Инспекторы ДПС выявили 12 нарушений правил дорожного движения. Кроме того, во время рейда пресекли мелкое хищение из супермаркета и изъято 30 литров незаконно продававшейся алкогольной продукции.