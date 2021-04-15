\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
15°
Сбт, 17
14°
Вск, 18
ЦБ USD 76.98 1.3 16/04
ЦБ EUR 92.23 1.69 16/04
Нал. USD 75.90 / 77.30 16:03
Нал. EUR 90.90 / 92.10 17:18
Новости
Публикации
«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы д...
Корреспондент РЗН. инфо связался с жителями и узнал об ...
Вчера 11:13
1 553
«Буду говорить то, что думаю». Евгений Беленецкий о новых мостах, ряз...
Как долго продлится ремонт моста через речку Лыбедь, за...
13 апреля 14:03
4 272
Путин в замешательстве. Почему в Рязанской области резко подорожали но...
8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации по...
12 апреля 20:51
4 446
Большая вода подошла к Рязани: тревожится меньшинство
9 апреля в городском транспорте, на остановках, у касс...
10 апреля 13:44
6 787
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В пятницу в Рязанской области пойдет дождь
В пятницу, 16 апреля, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 16 апреля, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов; днем +17, +22 градуса.