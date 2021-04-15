В пятницу в Рязанской области пойдет дождь

В пятницу, 16 апреля, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 16 апреля, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов; днем +17, +22 градуса.