Специалисты «Рязаньэнерго» помогли жителям населенных пунктов в зоне весеннего паводка

После снежной зимы до начала весеннего паводка энергетики подготовились к возможным нештатным ситуациям. Был отработан порядок действий персонала в зонах риска, а также алгоритм оказания первой помощи пострадавшим на воде и обеспечению надежного энергоснабжения населенных пунктов.

Специалисты «Рязаньэнерго» помогли жителям населенных пунктов в зоне весеннего паводка. В отрезанные половодьем от «большой земли» села Коростово и Заокское Рязанского района доставили две заранее подготовленных резервных источника электроснабжения, сообщили в компании.

После снежной зимы до начала весеннего паводка энергетики подготовились к возможным нештатным ситуациям. Был отработан порядок действий персонала в зонах риска, а также алгоритм оказания первой помощи пострадавшим на воде и обеспечению надежного энергоснабжения населенных пунктов.

Отмечается, что «Рязаньэнерго» проводится постоянный мониторинг паводковой ситуации. Энергетики активно взаимодействуют с подразделениями Главного управления МЧС России по Рязанской области, синоптиками и региональными властями.

«Все энергообъекты региона и участки линий электропередачи, расположенные в зонах подтопления, находятся под нашим особым контролем. Наши бригады оснащены инвентарем, экипировкой и средствами защиты для проведения аварийно-восстановительных работ. Готовы к использованию необходимый транспорт, плавсредства и другая спецтехника», — отметил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.