Группа компаний «Автоимпорт» празднует свой день рождения

В четверг, 15 апреля, крупнейшему автомобильному холдингу ГК «Автоимпорт» исполнилось 24 года. ГК «Автоимпорт» — это 18 мировых и отечественных брендов, а также 26 дилерских центров.

В четверг, 15 апреля, крупнейшему автомобильному холдингу ГК «Автоимпорт» исполнилось 24 года.

ГК «Автоимпорт» — это 18 мировых и отечественных брендов, а также 26 дилерских центров. За последние несколько лет компания значительно расширилась и теперь автосалоны располагаются не только в Рязани, но и в таких городах как Тула, Липецк, Тамбов. Помимо новых автомобилей, компания занимается продажей авто с пробегом, действует служба «Автокомфорт"а, с его помощью жители города могут воспользоваться услугами сервиса, магазина страховок, купить запасные части. В состав ГК «Автоимпорт» входит автошкола ВОА на улице Павлова, дом №22, а также сервисы проката и эвакуатора автомобилей.

ГК «Автоимпорт» ведет активную социальную работу. Компания неоднократно становилась партнером и спонсором крупнейших мероприятий региона. В 2017 году президент компании Олег Смирнов вручил городу ключи от новой машины скорой помощи. Отдельное внимание руководство холдинга уделяет развитию своих сотрудников. В компании действует программа «Кадровый резерв», ежегодно проводится конкурс «Ты — лидер!». Большое значение придается укреплению здорового образа жизни среди сотрудников и проведению спортивно-массовых мероприятий. Так, в «Автоимпорте» проводится спартакиада, в которой принимают участие 10 команд в 15 видах спорта. Сотрудники компании неоднократно становились победителями и призерами городской и областной спартакиады среди трудящихся, а в 2019 году представляли наш регион на Всероссийском этапе. Сразу четыре команды представляют холдинг в Ночной хоккейной лиге в Рязанской области.

Коллектив РЗН. инфо поздравляет ГК «Автоимпорт» с Днем рождения! Желаем непрекращающегося развития, достижения новых высот и всегда оставаться в лидерах автомобильного бизнеса!