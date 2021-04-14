В Новомичуринске пропала 10-летняя школьница

В четверг, 14 апреля, примерно в 10:20, Кочеткова Диана вышла из школы №1 от репетитора и не вернулась домой.

В Новомичуринске пропала 10-летняя школьница. Информацию об этом разместили в соцсетях .

В четверг, 14 апреля, примерно в 10:20, Кочеткова Диана вышла из школы №1 от репетитора и не вернулась домой.

Была одета в красную куртку, серые кроссовки, фиолетовую шапку. У девочки был портфель и красная сменка.

Особые приметы — девочка имеет задержку речевого развития.

Всех, кто знает о местонахождении Кочетковой Дианы, просят позвонить по телефонам: 02, 102.

Позже стало известно, что девочку нашли.