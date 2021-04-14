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Рязанцам предложили читать изречения святых по дороге с работы
Цитаты на экране ежедневно видят около 1500 жителей микрорайона Борисоглебский, растущего за собором, на улице Нижне-Трубежной. Сейчас там построено десять многоквартирных домов.

На электронном экране, появившемся на парапете Борисоглебского собора по улице Сенной, начали демонстрировать слова святых из разных стран и эпох. Изречения длиной в две-три строки, которые меняются примерно два раза в минуту, призывают читающих «верить и жить по-христиански».

Цитаты на экране ежедневно видят около 1500 жителей микрорайона Борисоглебский, растущего за собором, на улице Нижне-Трубежной. Сейчас там построено десять многоквартирных домов. Если их жильцы возвращаются домой с работы или прогулок не на личных авто, заезжая с улицы Солнечной, а пешком, через площадь Маргелова, то они никак не могут миновать арку под Борисоглебским собором.