Общественный транспорт в Рязани могут заменить на новый
Об этом в среду, 14 апреля, во время публичного отчета сообщил зампред правительства Евгений Беленецкий.
В Рязани общественный транспорт могут заменить на новый. Об этом в среду, 14 апреля, во время публичного отчета сообщил зампред правительства Евгений Беленецкий.
Он рассказал, что власти ведут переговоры с ВЭБом (государственный инвестиционный банк — прим. ред.) о закупке нового общественного транспорта.
«Мы рассматриваем варианты. Можем пойти по пути Твери, Перми, где полностью заменили общественный транспорт», — отметил Беленецкий.
По его словам, проект планируют реализовать в течение полутора лет.