Общественный транспорт в Рязани могут заменить на новый

Об этом в среду, 14 апреля, во время публичного отчета сообщил зампред правительства Евгений Беленецкий.

В Рязани общественный транспорт могут заменить на новый. Об этом в среду, 14 апреля, во время публичного отчета сообщил зампред правительства Евгений Беленецкий.

Он рассказал, что власти ведут переговоры с ВЭБом (государственный инвестиционный банк — прим. ред.) о закупке нового общественного транспорта.

«Мы рассматриваем варианты. Можем пойти по пути Твери, Перми, где полностью заменили общественный транспорт», — отметил Беленецкий.

По его словам, проект планируют реализовать в течение полутора лет.