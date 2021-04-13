Россиян предупредили об ускорении потепления климата

Ученые зафиксировали ускорение климатических изменений в России. С учетом данных 2020 года, температуры за десять лет составил 0,51 градуса Цельсия. Измерения проводились с 1970-х годов.

Россиян предупредили об ускорении потепления климата. Об этом пишет РИА новости.

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов сообщил, что ученые зафиксировали ускорение климатических изменений в России. С учетом данных 2020 года, температуры за десять лет составил 0,51 градуса Цельсия. Измерения проводились с 1970-х годов.

Также ученый отметил, что нельзя быть уверенным в сохранении данной тенденции.

Катцов напомнил, что изменения климата могут привести к росту числа опасных природных явлений и деградации многолетней мерзлоты. В настоящее время актуальна задача для климатологов — уточнение своих прогнозов в части того, как именно и когда произойдут ожидаемые изменения.