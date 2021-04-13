Роспотребнадзор высказался о смягчении ограничений в Рязанской области

Рязанцы привели в пример соседние регионы, где ряд ограничений смягчили. Роспотребнадзор отреагировал на жалобу.

Рязанцы пожаловались на сохраняющиеся ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий в регионе, несмотря на снижение заболеваемости ковидом. Их обращение опубликовали в соцсетях.

Рязанцы привели в пример соседние регионы, где ряд ограничений смягчили. Роспотребнадзор отреагировал на жалобу.

«На сегодняшний день сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Наблюдается снижение заболеваемости, ведется активная работа по вакцинации населения — надеемся, что эти меры в скором времени позволят смягчить ограничения», — отметили в ведомстве.