Прокуратура организовала проверку после пожара в Шацком районе
После пожара в деревне Марьино Шацкого района, который произошел 13 апреля, прокуратура организовала проверку. Огонь, перекинувшийся от травы, уничтожил 15 зданий — дачных домов и хозпостроек.
После пожара в деревне Марьино Шацкого района, который произошел 13 апреля, прокуратура организовала проверку. Огонь, перекинувшийся от травы, уничтожил 15 зданий — дачных домов и хозпостроек.
Пожар потушили, никто из людей не пострадал. СК организовал доследственную проверку.
Прокуратура также оценит работы органов контроля и надзора, к чьей компетенции относятся вопросы пожарной безопасности.