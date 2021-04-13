Прокуратура организовала проверку после пожара в Шацком районе

После пожара в деревне Марьино Шацкого района, который произошел 13 апреля, прокуратура организовала проверку. Огонь, перекинувшийся от травы, уничтожил 15 зданий — дачных домов и хозпостроек.