Полиция сообщила о рейдах автоинспекторов в Рязани

Рязанцам напомнили, что за сильную «тонировку» предусмотрен штраф в 500 рублей. Наказание за повторное нарушение — арест до 15 суток или штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.