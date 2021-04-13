Полиция сообщила о рейдах автоинспекторов в Рязани
Рязанцам напомнили, что за сильную «тонировку» предусмотрен штраф в 500 рублей. Наказание за повторное нарушение — арест до 15 суток или штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.
Во вторник, 13 апреля, в Рязани проходит рейд автоиспекторов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сотрудники ГИБДД уделяют внимание «тонировке» автомобилей. Светопропускаемость лобового и передних стекол должна составлять не менее 70%, отметили в полиции.
За прошедшие сутки автоинспекторы выявили 116 таких нарушений. Водителей привлекли к административной ответственности.
Рязанцам напомнили, что за сильную «тонировку» предусмотрен штраф в 500 рублей. Наказание за повторное нарушение — арест до 15 суток или штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.