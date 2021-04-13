Остановку на площади Ленина временно перенесут

Со среды, 14 апреля, на площади Ленина временно перенесут остановку для общественного транспорта, следующего в сторону Соборной. Об этом сообщили в мэрии.

Со среды, 14 апреля, на площади Ленина временно перенесут остановку для общественного транспорта, следующего в сторону Соборной. Об этом сообщили в мэрии.

На площади установят трибуны для праздничных мероприятий. Автобусы, троллейбусы и маршрутки будут останавливаться со стороны тротуара на участке улицы Соборной от светофора и до пересечения с проезжей частью за памятником Ленину.